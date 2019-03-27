Россия и Китай проведут глубоководные исследования

Ученые из России и Китая готовы принять участие в ближайших экспедициях по глубоководным исследованиям двух стран. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.

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В материале говорится, что российская сторона пригласила китайских коллег поучаствовать в экспедициях в район Императорского хребта, в Арктику и Антарктику, а те, в свою очередь, — в Южно-Китайское море, в район Мариинской впадины.

Ранее сообщалось, что российские ученые выяснили, почему поверхность моря разглаживается во время урагана.