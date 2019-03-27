Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-2 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный произойдет через три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Дата пуска «Метеора» 27 июня с Восточного», — рассказал собеседник агентства.

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Как отмечается, запуск спутника был намечен на конец 2018 года, однако впоследствии был перенесен на весну-лето 2019 года из-за того, что космический аппарат еще не был готов.

Ранее сообщалось, что космодром Восточный подготовлен для запуска кораблей к МКС.