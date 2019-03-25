Американка получила инсульт из-за йоги

В США женщина получила инсульт, разорвав кровеносный сосуд в шее во время занятий йогой. О последствиях она рассказала изданию Daily Mail.

40-летняя американка Ребекка Ли вела популярный блог о йоге и записывала для него новое обучающее видео. Когда женщина выполняла стойку на руках с опорой на голову, у нее внезапно упало зрение и ослабли конечности, заболела голова, но она списала все на грыжу межпозвоночных дисков, от которой страдала с 20 лет.

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Однако спустя два дня состояние не улучшилось. Заметив, что ее зрачки стали разного размера, Ребекка перепугалась и поспешила обратиться к врачу. Оказалось, она перенесла инсульт и находилась под угрозой еще одного. Инсульт был вызван разрывом правой сонной артерии, который произошел во время упражнений — образовавшийся сгусток крови попал в мозг. Женщина провела в постели полтора месяца, в течение которых страдала от изнуряющих мигреней и была не в состоянии подняться без посторонней помощи.

Вскоре Ребекка снова занялась йогой, сосредоточившись на простых и безопасных упражнениях. Однако из-за последствий инсульта она не может разговаривать больше пары минут — после этого у нее сильно болит лицо. Также женщина страдает от серьезных провалов в памяти и ежедневных головных болей. Кроме того, в сонной артерии образовалась аневризма, разрыв которой может привести к смерти.