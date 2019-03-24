Глава Ethiopian Airlines прояснил ситуацию с тренировками пилотов Boeing 737

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Генеральный директор Ethiopian Airlines Теволде Гебре Мариам заявил, что пилоты разбившегося в Эфиопии самолета тренировались на симуляторе до рокового полета. Об этом сообщает CNN.

Мариам опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Ethiopian Airlines, в отличие от многих других компаний, имела в своем распоряжении тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 MAX 8, однако пилот разбившегося 10 марта лайнера никогда не тренировался на нем.

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Он пояснил, что все пилоты, переходящие на самолет Boeing 737 MAX 8 от более старых моделей, должны были пройти программу переподготовки, предписанную Boeing и одобренную FAA.

Ранее сообщалось, что у пилота упавшего Boeing 737 был тренажер, но он его не использовал.

Крушение авиалайнера Boeing 737 MAX 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.