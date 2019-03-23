Источник назвал сроки запуска спутника «Глонасс» с Плесецка
Запуск спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк планируется в середине мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, аппарат будет запущен с Плесецка для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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Как отмечается, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» доставит «Глонасс-М» на орбиту.
При этом дальнейшие запуски будут осуществляться только по оперативной необходимости.
Ранее сообщалось, что спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту разгонным блоком «Фрегат».