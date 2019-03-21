Солнечная активность за последние сутки резко возросла

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Российские астрономы зарегистрировали три вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического института имении П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) на своем сайте.

«Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца», — говорится в сообщении лаборатории.

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Как отмечается, индекс вспышечной активности достиг желтого уровня. Причем такой уровень регистрируется впервые за несколько месяцев.

В то же время, по словам ученых, детектор на одном из космических аппаратов, которые регистрируют солнечные вспышки, показал нестабильную работу, поэтому информация по вспышкам в скором времени будет переведена на данные с другого аппарата.

Ранее сообщалось, что на Солнце обнаружили акустические волны.