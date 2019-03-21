Глава центра Хруничева отчитался о долгах предприятия

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Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что долги предприятия Роскосмоса составляют 84 млрд руб. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

Варочко отметил, что к концу 2018 года центру удалось снизить долговую нагрузку на 31 млрд руб. По его словам, предприятие получило мораторий на десять лет по банковским обязательством. Глава центра подчеркнул, что это стало результатом «огромнейшей работы», осуществленной совместно с Роскосмосом.

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«Согласно намеченному плану в 2021-2022 годах мы должны выйти из долгов», — сказал Варочко.

Он добавил, что предприятие в вопросе снижения долговой нагрузки не должно рассчитывать только на государственные субсидии.

В конце прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по нарушениям.