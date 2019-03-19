Москвичи увидят «воронье полнолуние», а киевляне — «червячное»

Жители России ночью, 19 марта, смогут наблюдать самую большую Луну за месяц, а 21 числа россиян ждет так называемое «воронье полнолуние». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В планетарии пояснили, что мартовское полнолуние принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы.

В свою очередь украинские СМИ анонсировали «червячное» полнолуние. Как поясняет УНН, название «червячная луна» происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.