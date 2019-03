NASA зафиксировало взрыв «огромного» метеорита в районе Камчатки

18 декабря 2018 года над Беринговым морем недалеко от побережья Камчатки на высоте более 25 км взорвался «огромный» метеорит, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что мощность взрыва метеорита в 10 раз превысила мощность взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Однако, добавили в NASA, она все равно была меньше мощности взрыва метеорита над Челябинском в 2013 году.

Специалист NASA по защите Земли от внеземных объектов Линдли Джонсон уточнил, что взрывы такой мощности происходят несколько раз в 100 лет.

Ранее NASA заявляло о приближении к Земле крупного астероида.

On 18th December 2018 a huge #meteor exploded over the North Pacific: https://t.co/r403SQxicZ



The Japanese #Himawari satellite caught the meteor smoke trail, which is almost vertical - the meteor entered the atmosphere very steeply! You can also see the trail's long shadow. pic.twitter.com/juAtCHoUI4