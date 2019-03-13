Бывшая сиделка Стивена Хокинга отстранена от работы

Бывшая сиделка знаменитого ученого Стивена Хокинга Патриция Дауди отстранена от работы, пишет The Guardian.

Как отмечается, Совет по медицинским сестрам и акушеркам постановил, что она выполняла свою работу ненадлежащим образом, и не ее деятельность не соответствует медицинским стандартам.

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«Семья Хокингов чувствует облегчение, что это травматическое испытание завершилось...», — сказал представитель Хокингов.

Он добавил, что благодаря этому разбирательству больше никто не пострадает от действий Дауди.

Ранее сообщалось, что семья Стивена Хокинга выдвинула обвинения в адрес его сиделки.