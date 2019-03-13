Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» с космодрома «Плесецка» перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет об аппаратуре системы управления.

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Как отмечается, Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию после 2014 года.

При этом в настоящее время сроки доставки резервной аппаратуры неизвестны.

Ранее СМИ сообщили, что Россия запустит в космос два стеклянных шара.