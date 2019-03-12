NASA обозначило сроки второй высадки астронавтов на Луну
Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что США намерены отправить следующую пилотируемую миссию на Луну в 2028 году, сообщает портал Space.com со ссылкой на опубликованный бюджет американского космического агентства.
Он отметил, что у NASA впервые за 10 лет есть достаточное финансирование для отправки астронавтов на Луну. Брайденстайн уточнил, что на спутник Земли приземлятся пилотируемые людьми аппараты, которые планируется запустить с лунной орбитальной платформы-шлюз Gateway.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $21 млрд на финансирование NASA.