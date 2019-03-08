Рогозин поздравил Маска с возвращением Dragon 2 на Землю

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил глав NASA и SpaceX Джима Брайденстайна и Илона Маска с первым успешным приводнением американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2. Об этом он написал в своем твиттере.

Поздравление Рогозин опубликовал на английском языке.

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«Дорогие коллеги Джим Брайденстайн и Илон Маск! От лица Роскосмоса я хотел бы поздравить вас с успешным окончанием летных испытаний нового корабля! Создание альтернативной транспортной системы к МКС станет гарантией безопасности и стабильности работы МКС», — написал Рогозин.

Также глава Роскосмоса выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосическом пространстве.

Ранее стало известно, что корабль Dragon-2 Илона Маска вернулся на Землю.