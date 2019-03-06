Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука «отсталая», передает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом она сказала по результатам нового доклада организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в сирийском городе Дума реакции российской стороны на него.

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По словам Пирс, российская наука находится на уровне «земля плоская», потому Россия не захотела признавать итоги расследования организации.

«Они не уделяют внимания иностранцам и их опыту, а также всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО», — добавила Пирс.

Ранее сообщалось, что ОЗХО опубликовала результаты расследования «химатаки» в сирийской Думе.

Также в Минобороны России сделали заявление о фейковом видео последствий «химатаки» в Думе.