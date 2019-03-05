Источник: Россия изготовила последний «Союз» с системой из Украины
Россия изготовила последнюю ракету-носитель «Союз» с украинской системой управления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, России осталось запустить всего три «Союза» с системой управления произведенной на Украине.
Реклама
Как отмечается, эти ракеты будут применены для запуска к Международной космической станции (МКС) в 2019 году.
При этом речь идет о пилотируемых кораблях «Союз МС-12», «Союз МС-13» и «Союз МС-15».
Ранее сообщалось, что на харьковском заводе объяснили наличие украинских частей в ракете «Союз-ФГ».