На МКС сработал сигнал тревоги

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) сработал сигнал тревоги из-за корабля Dragon после стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2), передает РИА «Новости».

Космонавты доложили на Землю о срабатывании сигнализации в связи с отказом системы генерации кислорода.

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Позже выяснилось, что это было ложное срабатывание сигнализации.

Ранее первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с манекеном персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли на борту состыковался с МКС.