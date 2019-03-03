Экипаж МКС проверил воздух на корабле Dragon-2

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Экипаж МКС открыл люк в американский корабль Dragon-2, который пристыковался к МКС, и взял пробы воздуха, передает РИА «Новости».

Отмечается, что перед открытием люка россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски

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Позже экипаж МКС доложил, что анализ проб показал отсутствие вредных частиц в воздухе корабля Dragon-2.

Ранее первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с манекеном персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли на борту состыковался с МКС.