Роскосмос не назвал Маска и его корабль, поздравив NASA

Госкорпорация Роскосмос поздравила американское космическое агентство NASA с успешной стыковкой МКС с новым пилотируемым кораблем Илона Маска — Crew Dragon. Текст поздравления пришел в редакцию «Газеты.Ru».

«Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, — говорится в сообщении. Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться».

Первый в истории пилотируемый частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Междунарожной космической станции. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). Корабль был запущен накануне при помощи ракеты Falcon 9. До того, как члены экипажа МКС проникнут в американский корабль, необходимо провести ряд проверок. В момент стыковки станция находилась над Новой Зеландией.