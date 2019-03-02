Февраль 2019 года стал одним из самых темных за 20 лет

Ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко рассказал, что прошедший февраль в Москве стал одним из самых темных за последние 20 лет наблюдений, передает ТАСС.

По его словам, продолжительность солнечного сияния составила 43 часа при норме для февраля в 72 часа.

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«Это один из самых «темных» февралей за последние 20 лет», — подчеркнул Локощенко.

Также ученый добавил, что самым темным в истории месяцем на текущий момент является декабрь 1968 года, когда продолжительность солнечного сияния составила ноль часов.

Ранее сообщалось, что над Екатеринбургом появилось три солнца.