Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата Жореса Алферова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

Путин заявил, что ученый внес «огромный вклад» в развитие российской и мировой науки, рассказал Песков.

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«[Путин] отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», — добавил Песков.

Ранее главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава рассказал, что стало причиной смерти Алферова.

Алферов был единственным из проживающих в последнее время в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Также он написал более 500 научных работ. Кроме того, Алферов был депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.