На МКС впервые протестировали огнетушитель

На борту МКС впервые протестировали космические огнетушители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».

Сообщается, что за 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована.

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Уточняется, что на разных сегментах станции для борьбы с огнем подготовлены разные огнетушители. На американском — углекислотные (аналогичные земным), а российский сегмент оборудован жидкостными. Они содержат смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя. Смесь безвредна для людей и безопасна для электроприборов и проводов, ведь дистиллированная вода не электропроводна.

Пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счет клеевых присадок, чтобы ее было проще потом убрать.