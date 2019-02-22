В Роскосмосе пообещали не отправлять «Федерацию» к МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский космический корабль «Федерация» не будет отправляться к Международной космической станции (МКС), сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой», — сказал Рогозин.

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Он подчеркнул, что «Федерация» рассчитана для дальних полетов, включая Луну. По его словам, использовать этот корабль для полетов на МКС будет «слишком затратно».

В июле прошлого года стало известно, что первый запуск «Федерации» может пройти в 2025 году вместо 2022-го.