Вымершая австралийская крыса стала первой жертвой глобального потепления

Правительство Австралии сообщило о вымирании рифовых мозаичных крыс из-за глобального потепления, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что вид погубили повышение уровня моря и экстремальные погодные явления, спровоцированные изменением климата. И это первое вымирание млекопитающих, обусловленное климатическими изменениями.

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Маленькие коричневые крысы водились только на небольшом острове Брэмбл-Кей, площадью в пять гектаров, в северной части Большого Барьерного рифа. Считается, что небольшая площадь острова сделала этих крыс уязвимыми.

Вид рифовых крыс открыли в 1845 году, последний раз рыбаки видели его представителей в 2009 году. С 2014 года исследователи искали рифовых крыс, но не обнаружили никаких признаков их существования.

Ранее сообщалось, что насекомые могут вымереть в течение следующего столетия.