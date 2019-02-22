Роскомос проведет расследование нештатной ситуации со спутником на «Союзе»

Роскосмос сформировал комиссию для того, чтобы выяснить причины нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, запуски ракет «Союз» с аналогичной третьей ступенью могут приостановить.

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«Комиссия сформирована. Могут быть приостановлены пуски ракет «Союз» с такой же третьей ступенью. Речь идет о ракетах «Союз-2.1б», «Союз-СТ-Б» и «Союз-2.1в», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация во время запуска египетского спутника EgyptSat-A, заканчивался гарантийный ресурс.