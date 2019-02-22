Спутник EgyptSat-A выведен на рабочую орбиту, сообщается на сайте Роскосмоса.

Как отмечается, российские специалисты приступили к управлению аппаратом в египетском Центре управления полетами.

«Все параметры бортовых систем космического аппарата — в норме. Начато выполнение программы летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее была названа возможная причина нештатной ситуации с египетским спутником на «Союзе».