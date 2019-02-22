«Исторический шаг для всех наций»: глава NASA о запуске лунного зонда Израиля

Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что успешный запуск первого израильского лунного зонда является «историческим шагом» для человечества. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и первым израильским лунным зондом Beresheet, разработанным компанией SpaceIL.

Брайденстайн поздравил SpaceIL, назвав запуск аппарата «историческим шагом для всех наций». Он подчеркнул, что данный запуск расширяет космическое сотрудничество «за пределы низкой околоземной орбиты к Луне».