Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел

Космический зонд «Хаябуса-2», который ранее приземлился на астероиде Рюгу, собрал образцы грунта и вылетел на орбиту, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В JAXA рассказали, что получили от зонда сигнал о выпуске металлической пули — она должна была раздробить грунт, чтобы «Хаябуса-2» смог собрать его пробы.

Реклама

Астероид Рюгу находится в 340 млн км от Земли.

В октябре прошлого года стало известно, что японцы высадили на астероид Рюгу третий зонд.