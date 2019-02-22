Ученые: атмосфера Земли полностью охватывает Луну

Учены с помощью космического аппарата Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), который принадлежит NASA и Европейскому космическому агентству (ESA), установили, что верхние слои атмосферы Земли простираются в космос на 630 тыс. км. Об этом пишет Science Alert.

В издании напомнили, что ранее ученые «ограничивали» границы экзосферы (верхних слоев атмосферы) на уровне 200 тыс. км. Однако измеритель анизотропии солнечного света SWAN, установленный на SOHO, помог установить, что состоящая из атомов водорода протяженная экзосфера Земли простирается на 630 тыс. км.

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Таким образом, атмосфера Земли полностью охватывает Луну, которая находится в 384 тыс. км от планеты, добавили на портале.

Ранее сообщалось, что китайские космические аппараты «уснули» на обратной стороне Луны.