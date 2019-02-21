На запущенном на «Союзе» египетском спутнике произошла нештатная ситуация

Нештатная ситуация при запуске египетского спутника Egyptsat-A могла произойти на этапе работы третьей ступени российской ракеты-носителя «Союз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Проблема при выведении возникла на этапе работы третьей ступени», — сказал он.

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Также сообщается, что топлива в разгонном блоке «Фрегат» достаточно для исправления нештатной ситуации.

Ранее разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A о тделился от ракеты-носителя «Союз-2.1б».