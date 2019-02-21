Блок «Фрегат» со спутником Египта выведен на суборбитальную траекторию
Разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1б», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от ракеты «Союз-2.1б» и выведен на суборбитальную траекторию», — сказал он.
Реклама
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура.
Это первый космический запуск, осуществленный Россией в 2019 году.