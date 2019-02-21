Блок «Фрегат» со спутником Египта выведен на суборбитальную траекторию

Разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1б», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от ракеты «Союз-2.1б» и выведен на суборбитальную траекторию», — сказал он.

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура.

Это первый космический запуск, осуществленный Россией в 2019 году.