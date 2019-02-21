Ракета «Союз-2.1б» со спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что через девять минут после старта должно произойти отделение от ракеты разгонного блока «Фрегат» и египетского аппарата.

Реклама

Затем «разгонник» выведет спутник на расчетную орбиту.

Ранее сообщалось, что Джим Брайденстайн, глава американского космического NASA, не посетит пуск ракеты «Союз МС-12» к МКС в марте.