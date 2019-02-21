Впервые найдены обезьяны, кормящие грудью чужих детенышей

Почти 90% рокселлановых ринопитеков выкормлены не матерями, а другими самками — бабушками или тетями, выяснила международная группа ученых во главе с Цзофу Сяном из Центрального Южного университета лесного хозяйства и технологии в городе Чанша, Китай. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Забота о чужих детенышах встречается у многих млекопитающих, от грызунов до людей. Однако систематическое выкармливание чужого потомства до сих пор считалось исключительно человеческой особенностью.

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Рокселлановы ринопитеки — занесенные в Красную книгу китайские обезьяны ростом до 75 см, с золотистой шерстью и вздернутыми носами. Исследователи на протяжении пяти лет наблюдали за группой, в которой были 23 фертильные самки. За время исследования у них родилось 46 живых детенышей. Оказалось, что 87% из них выкармливала как минимум одна самка помимо матери, а 48% — от двух и более. В основном это были бабушки и тети малышей.

Такое поведение повышает выживаемость потомства, объясняют исследователи. Из 40 детенышей, которых кормили несколько самок, умерли всего 6, в то время как из 6, которых кормили только матери — 4. Почти все матери отвечали кормилицам взаимной помощью, когда у тех появлялись детеныши.