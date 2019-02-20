Астрономы обнаружили новую луну Нептуна

Астрономы обнаружили новую, седьмую, луну планеты Нептун, которая получила название Гиппокамп. Ее описание представлено в журнале Nature.

Седьмая внутренняя луна получила получила название Гиппокамп.

Ее изображение удалось получить с помощью телескопа «Хаббл»

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«Она меньше, чем остальные шесть [лун], со средним радиусом около 17 километров», — говорится в статье.

Отмечается, что орбиты Гиппокампа, близкие к Протею, самой внешней и самой большой из лун Непутна. Ученые пришли к выводу, что Гиппокамп, вероятно, является древним фрагментом Протея, что подтверждает гипотезу о том, что система лун Нептуна была сформирована в результате многочисленных столкновений.