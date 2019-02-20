Посетителей Гранд-Каньона в США могло облучить радиацией

Посетители национального парка Гранд-Каньон в США могли облучиться ураном, сообщает Independent.

Емкости с урановой рудой десятилетиями находились в национальном парке Гранд-Каньон. 19-килограммовые контейнеры с рудой обнаружили в постройке, где располагается коллекция артефактов и архив. Каждый год облучению могло подвергаться до 600 человек, сообщают местные власти.

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Начальник по безопасности национального парка Гранд-Каньон заявил, что администрация не предупреждала работников и посетителей об угрозе. Емкости уже вывезены в безопасное место и обследуются.

В прошлом году в Японии произошла утечка радиации на ядерном объекте.