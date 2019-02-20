Рогозин не поверил, что Маск построит двигатель лучше российского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/12102571/RIAN_5705656.HR-pic905-895x505-40013.jpg">

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сомневается, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск сможет построить ракетный двигатель лучше российского в ближайшее время, передает РИА «Новости».

До этого Маск заявил, что разработанный американской компанией двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.

Реклама

По мнению Рогозина, Маск не сможет сделать двигатель лучше российского в части ракетных космических двигателей.

«Дай бог ему удачи, если удастся сделать двигатель лучше, чем у нас. Но пока не получится, потому что Россия именно в части ракетных космических двигателей — №1 в мире»», — отметил Рогозин

Он добавил, что Роскосмос никогда не злорадствовал и не ставил под сомнение сотрудничество с американскими компаниями.

Ранее сообщалось, что SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля.