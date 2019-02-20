Рогозин не поверил, что Маск построит двигатель лучше российского
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сомневается, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск сможет построить ракетный двигатель лучше российского в ближайшее время, передает РИА «Новости».
До этого Маск заявил, что разработанный американской компанией двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
По мнению Рогозина, Маск не сможет сделать двигатель лучше российского в части ракетных космических двигателей.
«Дай бог ему удачи, если удастся сделать двигатель лучше, чем у нас. Но пока не получится, потому что Россия именно в части ракетных космических двигателей — №1 в мире»», — отметил Рогозин
Он добавил, что Роскосмос никогда не злорадствовал и не ставил под сомнение сотрудничество с американскими компаниями.
Ранее сообщалось, что SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля.