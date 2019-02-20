Близ перевала Дятлова ожидается падение ракетной ступени

21 февраля вечером на территории севера Свердловской области ожидается падение ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б», которая будет запущена с космодрома Байконур для выведения космического аппарата «Египтсат-А». Как сообщает администрация Североуральского городского округа, для падения ступени ракеты-носителя будет использован район в радиусе до 100 км. к западу от поселка Баяновка, который охватывает территорию Кваркуша Пермского края и часть Карпинского городского округа Свердловской области.

«Администрация Североуральского городского округа просит местных жителей и туристов воздержаться от посещения территории в районе гор Кумба, Золотой камень, Брусковой, плато Кваркуша в период запуска космического аппарата с целью сохранения жизни и здоровья. Возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что в соответствии с постановлением местной администрации с 21-00 19 февраля запрещен доступ населения в район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты и выставлены контрольно- наблюдательные посты до особого распоряжения. Указанный район находится примерно в 150 км от перевала Дятлова, где в феврале 1959 года погибла группа туристов.

Ранее сообщалось, что в марте представители прокуратуры Свердловской области отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. Проверка по факту трагедии 60-летней давности была начата после обращений родственников погибших, а также интереса к загадке со стороны СМИ. К работе на месте ЧП, помимо юристов, будут привлечены судмедэксперты, специалисты в области геодезии, метрологии, а также сотрудники МЧС.