Источник сообщил о модернизации стартового комплекса в Плесецке

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Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель «Союз-2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время два стартовых комплекса космодрома реконструированы по эту ракету.

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Как отмечается, третий стартовый комплекс космодрома будет модернизирован под «Союз-2» в 2022 году.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка.