Источник сообщил о модернизации стартового комплекса в Плесецке
Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель «Союз-2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, в настоящее время два стартовых комплекса космодрома реконструированы по эту ракету.
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Как отмечается, третий стартовый комплекс космодрома будет модернизирован под «Союз-2» в 2022 году.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка.