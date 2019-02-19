Глава NASA рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция

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Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

По его словам, для этого нужно еще много седлать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов.

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«В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе», — заявил Брайденстайн.

Он уточнил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты.

Ранее NASA объявило о конце 15-летней миссии марсохода Opportunity.