Диетолог оценила список продуктов для избавления от жира на животе

Диетолог Марият Мухина заявила, что важно не только употреблять полезные продукты, которые помогают похудеть, но и отказаться от вредных. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что, по мнению ученых, белковая пища является действенным способом для «сжигания» жира. В частности, ученые назвали полезными белковыми продуктами мясо, бобы, рыбу, миндаль и куриные яйца.

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Мухина, комментируя этот список, подчеркнула, что все названные продукты обладают разной пищевой ценностью. По ее словам, в миндале помимо белков содержатся растительные жиры, а в бобах — углеводы и растительные волокна.

«Грудка, тунец, яйца — это самый диетический белок. Тут идет две части — употребляем полезные продукты и отказываемся от вредных», — сказала диетолог.

Она добавила, что белок способствует похудению, так как из белковых молекул состоят ферменты, расщепляющие жир.

Мухина заключила, что людям также необходимо перестать употреблять в пищу вредные продукты, чтобы похудеть.