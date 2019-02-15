В Помпеях нашли фреску с изображением Нарцисса

В Помпеях в День святого Валентина археологи обнаружили древнегреческую фреску с изображением Нарцисса, восхищенного своим собственным отражением в воде, сообщает «Би-би-си».

Фреска была найдена в роскошной резиденции во время раскопок в центральной части дома. Несколько месяцев назад там же была обнаружена фреска с изображением Юпитера, превратившегося в лебедя для соблазнения спартанской царицы Леды.

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Ученые отмечают высокое качество исполнения работы и «нежные декоративные элементы». В скором времени резиденция, принадлежавшая богатому купцу, может быть открыта для посетителей.

По словам археолога Массимо Осанна, миф о Нарциссе был очень распространен в Помпеях. В мифологии он был сыном речного бога Кефиса и нимфы Лириолы, которая отличалась поразительной красотой. Нарцисс влюбился в собственное отражение, затосковал и умер от голода и страданий.

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