NASA объявило о конце 15-летней миссии марсохода Opportunity

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Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что миссия прибывшего на Марс в 2004 году ровера Opportunity завершена, передает Associated Press.

Отмечается, что изначально Opportunity должен был проработать на красной планете всего три месяца, однако его миссия официально была завершена спустя 15 лет, проведенных на Марсе.

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Марсоход перестал выходить на связь после пылевой бури в прошлом году, 13 февраля было объявлено о его «смерти». Как отмечается, именно Opportunity помог добыть доказательства того, что на древнем Марсе могла быть жизнь.

О том, как NASA смирилось с потерей марсохода Opportunity, читайте в материале «Газеты.Ru».