Найдена древнейшая злокачественная опухоль

Древнейшим животным, страдавшим от саркомы, стала рептилия возрастом 240 млн лет, останки которой были найдены в Германии. Посвященная этому статья была опубликована в журнале JAMA Oncology.

Вид вымерших диапсид Pappochelys rosinae (в переводе с греческого — «дедушка всех черепах»), близкородственный черепахам, обитал на территории современной Германии в триасовом периоде, 242-235 млн лет назад. Внешне они были похожи на небольших, около 20 см в длину, ящериц с утолщенными на брюхе ребрами, которые в будущем превратились в панцирь.

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Бедренная кость одного из представителей вида была найдена на юго-западе Германии еще в 2013 году. Теперь же, изучив ее с помощью микроскопии и компьютерной томографии, ученые обнаружили изменения в надкостнице, характерные для периостальной остеосаркомы. От рака саркома отличается тем, что раковые опухоли образуются из эпителиальных клеток, выстилающих внутренние полости органов, либо из покровного эпителия, а саркомы не привязаны к каким-либо органам.

Исследователи отмечают, что древняя опухоль была удивительно похожа на современные саркомы. «Все мы — часть одной Земли и все все подвержены одним и тем же явлениям», — говорят они.