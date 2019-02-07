Роскосмос испробовал все способы связи со «Спектром-Р»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/993/12124993/radioastron-pic905-895x505-24936.jpg">

Советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко отчитался о неудачных попытках связи с российским космическим телескопом «Спектр-Р», сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в госкорпорации попробовали все способы восстановления связи с космическим аппаратом.

Реклама

«Каких-то новых [способов связи] пока не изобретали», — добавил Блошенко.

Советник добавил, что Роскосмос продолжит пытаться связаться с телескопом.

Ранее источник сообщал, что телескоп «Спектр-Р» не был застрахован.