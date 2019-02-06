Антропологи: мозг предков человека вырос благодаря жиру

Большой мозг развился у предков человека благодаря жиру, считают антропологи из Йельского университета. Гипотеза была изложена в статье в журнале Current Anthropology.

Ученые предполагают, что предки человека еще до того, как начали есть мясо, поедали костный мозг из костей животных, убитых хищниками. Содержащийся в нем жир мог способствовать росту и развитию мозга.

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Жир весьма калориен и мог быть значимой добавкой к растительному рациону, отмечают исследователи. Кроме того, добыча мяса связана с изготовлением орудий труда, в то время как до костного мозга можно добраться, просто разбив кость камнем.

Также исследователи предполагают, что именно стремление получить костный мозг могло способствовать способствовать развитию охоты. Мясо диких животных постное, поясняют исследователи, и на усваивание белка из него нужно едва ли не больше энергии, чем можно из него получить. Кроме того, в сыром мясе быстро размножаются бактерии, а костный мозг словно запечатан в кости и защищен от них.

Эта гипотеза объясняет, почему у предков человека начал расти мозг еще за тысячи лет до того, как они освоили охоту и приготовление мяса на огне, отмечают ученые. Они собираются найти доказательства того, что предки человека действительно разбивали кости животных, чтобы добыть костный мозг.