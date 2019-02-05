Астронавты собирали полотенцами утечку воды на МКС

На МКС при отсоединении астронавтами магистрали подачи воды в туалет в модуль Tranquility вылилось более 10 литров жидкости, передает РИА «Новости».

Вода начала литься при расстыковке быстроразъемного соединения на магистрали подачи воды. Специалисты хьюстонского центра управления полетом отключили ее подачу, однако в модуль Tranquility попало примерно 9,5 литра жидкости.

Астронавты смогли снова подстыковать протекшее соединение, после чего им пришлось убирать воду полотенцами.