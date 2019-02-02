Discovery снимет фильм про гибель группы Дятлова

Телеканал Discovery снимет в 2019 году фильм об истории гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, передает ТАСС.

Об этом сообщил руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

«Discovery снимает полуигровой-полухудожественный фильм. Они должны использовать атрибутику тех лет, которую я им выдал... Приехали девять артистов и съемочная группа, 5 февраля они поедут на съемки на перевал», — сказал он.

Ранее был представлен неизвестный документ по гибели группы Дятлова.