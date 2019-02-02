Прокурор рассказал, как будет ночевать на перевале Дятлова
Андрей Курьяков, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области, по просьбе «Газеты.ru» сообщил некоторые детали экспедиции на перевал Дятлова. Накануне Генпрокуратура России заявила о начале проверки расследования уголовного дела группы погибших туристов, которое было проведено и завершилось в 1959 году. Сообщалось также, что в рамках этой проверки, которую возглавил Курьяков, во второй декаде марта к перевалу будет отправлена экспедиция. В ней примут участие специалисты в геодезии и метрологии, которые будут изучать обстоятельства трагедии. В ведомстве говорят, что в это время там будут наблюдаться схожие условия с теми, что были во время злополучного похода.
По словам Курьякова, в районе перевала в относительной доступности на снегоходах есть базы для охотников и туристов. «Мы до Ивделя где-то часов семь в сентябре ехали, там нормальная гостиница. По зимнику быстрее, пару-тройку ночевок на месте можем провести. Вертолет тоже не исключаем. В общем, все варианты рассматриваем», — сказал сотрудник прокуратуры.
В субботу, 2 февраля в Екатеринбурге оглашают новые данные по гибели группы Дятлова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции в Уральском федеральном университете, которая доступна по этой ссылке.