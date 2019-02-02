Путин потребовал создать план по противодействию угрозе в космосе
Российский лидер Владимир Путин потребовал от Минобороны подготовить план по противодействию угрозы размещения оружия в космосе, передает ТАСС.
Отмечается, что задание от президента получил министр обороны Сергей Шойгу. План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.
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«Мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что Пентагон обнародовал новую стратегию США по совершенствованию ПРО. В США хотят отправить противоракеты в космос.