В Роскосмосе выбрали стартовую площадку для сверхтяжелых ракет

В госкорпорации Роскосмос выбрали место для создания стартовой площадки под пуски ракет сверхтяжелого класса. Об этом говорится на сайте корпорации.

Сообщается, что комиссия осмотрела на космодроме «Восточный» предполагаемые места для строительства запусков ракет легкого класса типа «Старт-1».

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«Пять групп специалистов...определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов», — отметили в Роскосмосе.

Отчеты комиссии будут использованы при строительстве эскизов и формировании Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы», добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что запуск спутников OneWeb отложили из-за «аномалии с ракетой».