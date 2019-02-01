Российские ученые уличили США в дезинформации ОАЭ об угрозе столкновения спутников

Эксперты Астрокосмического научного центра (АНЦ) считают, что США ввели в заблуждение ОАЭ, когда попросили их выполнить маневр уклонения спутника YahSat-1B для предотвращения столкновения с якобы приближающимся российским космическим аппаратом «Луч». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые рассказали, что военные США в мае прошлого года связывались с ОАЭ и сообщали об опасном сближении спутника YahSat-1B с аппаратом «Луч». В Соединенных Штатах заявляли, что космические аппараты должны были пролететь на расстоянии от 140 м до 9,65 км. В АНЦ подчеркнули, что после этого с Россией связывались представители ОАЭ с требованием объяснить опасное сближение.

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Российские эксперты пришли к выводу, что космические аппараты никогда не приближались друг к другу на расстояние, меньшее чем 40 км.

«Информация от США вводила в заблуждение», — пришли к выводу представители АНЦ.

В прошлом году сообщалось, что Россия после 2020 года предложит гражданам ОАЭ регулярные полеты в космос.